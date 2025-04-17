MKE Ankaragücü, kritik Manisa deplasmanına çıkıyor

Kümede kalma mücadelesi veren MKE Ankaragücü ve Manisa FK, kritik maçta karşı karşıya geliyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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MKE Ankaragücü, kritik Manisa deplasmanına çıkıyor
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17 Nisan 2025 14:06

MKE Ankaragücü, Trendyol 1 Lig'in 35. haftasında küme düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada 18 Nisan Cuma günü Manisa FK'ye konuk olacak.

Kazanan takımın son 3 haftaya kümede kalma şansını artıracağı haftanın açılış karşılaşması, Cuma günü saat 20.00'de Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak.

Beklentilerin uzağında bir sezon geçiren ve düşme hattının yalnızca 1 puan üstünde 39 puanla 16. sırada bulunan MKE Ankaragücü, zorlu Manisa deplasmanında galibiyet arayacak.

Bu karşılaşma ev sahibi Manisa FK için de aynı önem taşıyor. Düşme hattında 15. sırada yer alan Ege temsilcisi, 38 puana sahip.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Manisa FK, 1-0 kazanmıştı.

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