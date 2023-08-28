Eski NBA Koçu Sam Mitchell, Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'yu, playoff başarısızlığının ardından sorumluluk almamasından ötürü ağır bir şekilde eleştirdi.



Antetokounmpo, takımdaki geleceğiyle ilgili yaptığı son yorumlarla dikkatleri üzerine çekmiş, "herkesin aynı frekansta olmadığı" takdirde Bucks'la yeniden sözleşme imzalamayacağını belirtmişti.



Mitchell bu yorumlara tepki göstererek, Sirius XM NBA Radio'da yaptığı röportajda Bucks süperstarı hakkında şunları söyledi:



"İnsanlar seni bir playoff mağlubiyetinde neden diğer takımın en iyi oyuncusunu savunmadın diye ikinci kez sorguluyor. Sen de 'Koç bana onu savunma görevini vermedi' diye aynı cevabı veriyorsun."



Giannis'in geçtiğimiz sezon Miami Heat'e karşı oynanan playoff ilk turu serisinde Jimmy Butler'ı savunmaması konusundaki yorumlarına atıfta bulunan Mitchell, ifadelerini şu şekilde sürdürdü:



"Ama yine de basın toplantısına gelip, 'Şöyle olmazsa' falan diyerek bir sürü talep dile getirebiliyorsun. Peki ya seride yapmadıkların ne olacak? Oyuna müdahale edebileceğin o andan bahsediyorum. 'Hey koç, Jimmy bende' diyebileceğin anlardan. Tüm bu tavırlar o zaman neredeydi?"



Mitchell son olarak, Giannis'in kritik anlarda yetersiz kaldığını da sözlerine ekledi:



"Bu saçmalıkları dinlemek istemiyorum. Yıldız olma vakti geldiğinde pasif kaldın. Şimdi ne anlatıyorsun?"



Giannis, Heat'e karşı playoff serisinde sırtından sakatlanmış ve bu sebeple 2. ve 3. maçlarda oynayamamıştı. Bucks süperstarı son iki maçta geri dönmüş ve 32.0 sayı, 15.0 ribaund, 8.0 asist, 0.5 top çalma ve 1.0 blok ortalamaları yakalamış olsa da, takımının seriyi atlamasına yardımcı olamamıştı.



