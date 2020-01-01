Mirotic: "Geçen yaz, ailemle kalmak için Utah'ın teklifini reddettim"

EuroLeague'den Barcelona forması giyen Nikola Mirotic, geçtiğimiz yaz Utah Jazz ile üç yıllık garantili bir sözleşme yapmayı reddettiğini, çünkü artık NBA'de mutlu olmadığını söyledi.



Mirotic, Barcelona ile altı yıllığı 79 milyon dolara anlaşmıştı:



"Serbest oyuncu dönemini, ailemle birlikte Yunanistan'da tatil yaparak geçirmek istemiştim. Utah, 30 Haziran'da beni serbest oyuncu döneminin ilk imza atacak oyuncusu olarak almak adına bir görüşme yapmak istemişti. Bana üç yıl garantili, harika bir sözleşme teklif etmişlerdi. Eşimle konuştum ve beni mutlu eden şeyi yapmamı söyledi. İki günlük bir gidiş-dönüş bileti aldım ve havaalanına gittim."



"Selanik havaalanının kapısında beklerken şöyle düşündüm: 'Havaalanında ne yapıyorum? Neden ailemle birlikte değilim? NBA mi?' dedim. Kendime, 'Yapma Niko. Eğer gidersen, imzalayacaksın.' Havaalanından ayrıldım ve otele döndüm. Temsilcime uçağa yetişmeyeceğimi ve toplantıya katılmadığım için Utah'tan özür dilediğimi söyledim. 'Başka bir yol izleyeceğim, NBA'de devam etmek istemiyorum.' demiştim.



"NBA'DE ROLÜM HEP AYNIYDI"



Mirotic, Avrupa'ya oyundan aldığı zevki yeniden keşfetmek için döndüğünü de sözlerine ekledi:



"NBA'de rolüm hep aynıydı. Şut atmaya açık, büyük adamlar arasında perdeden çıkıp şut atan bir oyuncuydum. 10 sayı atmam ve birkaç ribaund almam bekleniyordu sadece. Zamanın geçtiğini ve çok iyi olmasına rağmen hayatımın en iyi basketbolunu oynamadığını düşünüyordum. O sevinci ve mutluluğu geliştirmek adına bir şey hissetmediğim anda, geri dönüp Avrupa'da daha büyük bir şey yapmamın zamanının geldiğini söylemiştim."



