Miralem Pjanic göze girmek istiyor

Beşiktaş'ı sezon başında Barcelona'dan kiraladığı Miralem Pjanic'in keyfi yerinde. Şampiyonlar Ligi etkisi ile Beşiktaş 'ı seçen Boşnak yıldız alınan 4 mağlubiyet sonrası moral bozukluğu yaşadı.



La Liga devi Barcelona'da bir önceki hocası olan Koeman ile problemler yaşadı ve kadroda düşünülmeyince ayrılık kararı aldı. Oynadığı futbol ve yaptığı asistlerle dikkat çeken 31 yaşındaki futbolcu, Avrupa arenasında istenilen skorlar gelmeyince büyük üzüntü yaşadı. Şimdilerde ise Barcelona'ya daha iyi dönüp Xavi'nin gözüne girmek istiyor.



İspanyol ekibinin 2020 yazında Juventus'tan 60 milyon Euro'ya satın aldığı Pjanic Barcelona ile 30 maça çıkarken gol ya da asist katkısı sağlayamadı. Pjanic şu ana kadar Beşiktaş forması ile 8 maçta 4 asist yaptı.





İLGİLİ VİDEO