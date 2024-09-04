Tarih Yer Organizasyon Sonuç 21.11.2023 Cardiff Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1-1 19.06.2023 Samsun Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2-0 16.06.2021 Bakü EURO 2024 0-2 20.08.1997 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 6-4 14.12.1996 Cardiff Dünya Kupası Elemeleri 0-0 25.03.1981 Ankara Dünya Kupası Elemeleri 0-1 15.10.1980 Cardiff Dünya Kupası Elemeleri 0-4 21.11.1979 İzmir Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1-0 29.11.1978 Wrexham Avrupa Şampiyonası Elemeleri 0-1

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında 6 Eylül'de deplasmanda karşılaşacağı Galler ile 10. kez rakip olacak.Milliler, tamamı resmi 9 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 yenilgi, 2 beraberlik yaşadı.Avrupa Şampiyonasında bir, Dünya Kupası Elemeleri ile Avrupa Şampiyonası Elemelerinde 4'er olmak üzere rakibine 9 maçta 10 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 13 gol gördü.İki ülke arasındaki ilk karşılaşma, 1978 yılında oynandı.Galler'in kuzeyindeki Wrexham şehrinde yapılan karşılaşmayı Galler 1-0 kazandı.İlk yarısı golsüz sona eren maçta Galler'e galibiyeti getiren golü 70. dakikada Deacy attı.Ay-yıldızlılar, Galler ile son olarak 21 Kasım 2023'te EURO 2024 elemeleri son maçında Galler'in başkenti Cardiff'te karşı karşıya geldi.Galler'in golü 7. dakikada Neco Williams'tan gelirken, ay-yıldızlı ekip, 70. dakikada Yusuf Yazıcı ile beraberliği sağladı.Türkiye ile Galler arasındaki en gollü karşılaşma, 20 Ağustos 1997'de oynandı.Ali Sami Yen Stadı'nda teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde sahaya çıkan ay-yıldızlı ekip, ilk yarısı 3-3 sona eren karşılaşmayı ikinci yarıda bulduğu gollerle 6-4 kazandı.Karşılaşma, iki takım arasındaki en gollü müsabaka olarak kayıtlara geçti.Türkiye rakibiyle oynadığı son 2 karşılaşmayı kaybetmedi.Ay-yıldızlı ekip Galler ile 2028 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda oynadığı 2 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı.Türkiye, Samsun'da oynanan mücadeleyi Umut Nayir ve Arda Güler'in golleriyle 2-0 kazandı.Galler'de oynanan maç ise 1-1 sona erdi.İki ülke A milli futbol takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye alınmıştır.