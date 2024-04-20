Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Hollanda'da ikinci oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Hollanda'da 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın 3. ayağında ilk yarışı 2. sırada bitirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Hollanda'da ikinci oldu
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20 Nisan 2024 16:33
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Hollanda'da düzenlenen 3. ayağında ilk yarışı 2. sırada tamamladı.

TT Assen Pisti'nde yapılan yarış, pist şartları nedeniyle bitime 7 tur kala kırmızı bayrak sallanınca erken bitti.

Bu sezon BMW adına mücadele eden ve yarışa üçüncü cepten başlayan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, ıslak zeminde start anında 6. sıraya gerilese de daha sonra 2. sıraya kadar yükseldi.

21 turluk yarış 14 tur tamamlandığında kırmızı bayrak kararı ile sona ererken, Hollanda'daki ilk mücadeleyi İtalyan Nicholas Spinelli kazandı.

Toprak Razgatlıoğlu 2. olurken, İspanyol Alvaro Bautista ise 3. sırada yer aldı.

Toprak, yeni takımı BMW ile üst üste dördüncü kez podyumda yer alma başarısı gösterdi.

Hollanda ayağında "superpole" ve hafta sonunun ikinci yarışı yarın yapılacak.

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