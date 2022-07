Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Çekya'da 7. oldu

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Çekya ayağında 7. oldu.



Dünya Supersport Şampiyonası'nın Most Pisti'nde düzenlenen 6. ayak ilk yarışında, MV Agusta Reparto Corse takım pilotu Bahattin Sofuoğlu ve Kawasaki Puccetti takım pilotu Can Öncü mücadele etti.



Ay-yıldızlı motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, yarışta damalı bayrağı 7. sırada geçmeyi başardı.



Yarışı, Yamaha pilotu Lorenzo Baldassarri birinci, Trıumph pilotu Stefano Manzi ikinci, Yamaha pilotu Steven Odendaal da üçüncü sırada bitirdi.



Öte yandan, yarışın ilk turunda meydana gelen talihsiz kazada etkisi olduğu nedeniyle milli motosikletçi Can Öncü'ye "pitten geçme" cezası verildi. Bunun sonucunda ön sıralarda yarışa devam eden Can Öncü, yarışta 25. sıraya kadar geriledi.



Tekrar turlara devam eden Can Öncü, yarışı 21. sırada tamamladı.



Ay-yıldızlı motosikletçiler, pazar günü TSİ 13.30'da ikinci yarış için piste çıkacaklar.





