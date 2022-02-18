Milli judocu Vedat Albayrak Tel Aviv'de gümüş madalya kazandı!

Judoda Tel Aviv Grand Slam'ın ikinci gününde erkekler 81 kiloda Vedat Albayrak, gümüş madalya elde etti.



Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Vedat Albayrak, altın madalya karşılaşmasında son dünya şampiyonu Belçikalı Matthias Casse'ye altın skorda yenildi ve gümüş madalyanın sahibi oldu.



Organizasyonda yarın 90 kilo mücadelesinin ilk turunda maç yapmayacak Mihael Zgank, ikinci turda mücadele edecek.





İLGİLİ VİDEO