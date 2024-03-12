Milli buz patenciler, Dünya Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda yarışacak

Milli sporcuların da piste çıkacağı Dünya Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası, 15-17 Mart tarihlerinde Hollanda'da gerçekleştirilecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli buz patenciler, Dünya Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda yarışacak
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12 Mart 2024 16:19
 Milli sporcuların da piste çıkacağı Dünya Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası, 15-17 Mart tarihlerinde Hollanda'da düzenlenecek.

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun açıklamasına göre Rotterdam kentinin ev sahipliği yapacağı organizasyona, 34 ülkeden 87 sporcu katılacak.

Şampiyonada Türkiye'yi Furkan Akar ve Metehan Atan temsil edecek.

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