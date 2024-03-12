Milli buz patenciler, Dünya Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda yarışacak

Milli sporcuların da piste çıkacağı Dünya Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası, 15-17 Mart tarihlerinde Hollanda'da düzenlenecek.
Türkiye Buz Pateni Federasyonunun açıklamasına göre Rotterdam kentinin ev sahipliği yapacağı organizasyona, 34 ülkeden 87 sporcu katılacak.
Şampiyonada Türkiye'yi Furkan Akar ve Metehan Atan temsil edecek.
Türkiye Buz Pateni Federasyonunun açıklamasına göre Rotterdam kentinin ev sahipliği yapacağı organizasyona, 34 ülkeden 87 sporcu katılacak.
Şampiyonada Türkiye'yi Furkan Akar ve Metehan Atan temsil edecek.
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