Milli boksör Kaan Aykutsun, Paris 2024 kotası aldı

Milli boksör Kaan Aykutsun, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hakkı kazandı.



Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Busto Arsizio kentinde düzenlenen 1. Dünya Olimpiyat Kota Elemeleri'nde erkekler 80 kiloda mücadele eden Kaan Aykutsun, çeyrek finalde Güney Koreli Jinjea Kim'i yendi.



Yarı finale yükselen milli boksör Kaan, böylece Paris 2024 kotası elde etti.





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