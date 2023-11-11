Milli bocceci İnci Ece Öztürk'ten altın madalya

Milli sporcu İnci Ece Öztürk'ten Dünya Bocce Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Şampiyonada Türkiye, 1 altın, 3 gümüş madalya ile genel klasmanda ikinci oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli bocceci İnci Ece Öztürk'ten altın madalya
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11 Kasım 2023 23:14
Milli sporcu İnci Ece Öztürk, Fransa'da düzenlenen Dünya Bocce Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Rumilly şehrinde yapılan şampiyonanın son oynanan finalinde basamak disiplininde İnci Ece Öztürk, Sloven rakibini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada çift kadınlarda Emine Dursun-Ayşenur Barış gümüş, altın nokta kadınlarda ise Buket Öztürk gümüş madalya kazandı.

Karışık çiftler şampiyonasında da Mehmet Can Yakın-İnci Ece Öztürk gümüş madalya elde etti.

Şampiyonada Türkiye, 1 altın, 3 gümüş madalya ile genel klasmanda Hırvatistan'ın ardından ikinci sırayı aldı.

 

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