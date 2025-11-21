21 Kasım
Milli bocce sporcusu Zeynep, İrlanda'da "kürsü" mücadelesi verecek

Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi ve Samsunspor Bocce Takımı sporcusu 15 yaşındaki Zeynep Temizsoy, İrlanda'nın Belfast kentinde düzenlenecek Dünya Tekler Çim Topu Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

21 Kasım 2025 13:10
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli bocce sporcusu Zeynep, İrlanda'da 'kürsü' mücadelesi verecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Milli bocce sporcusu 15 yaşındaki Zeynep Temizsoy, İrlanda'nın Belfast kentinde düzenlenecek Dünya Tekler Çim Topu Şampiyonası'nda Türkiye'yi başarıyla temsil etmek için yoğun çalışıyor.

Bocce sporuna iki yıl önce başlayan ve kısa sürede ulusal başarılar elde eden Zeynep, boccenin alt dallarından çim topu branşında 1-4 Aralık tarihleri arasında İrlanda'nın Belfast kentinde düzenlenecek Dünya Tekler Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi, Samsunspor ve bocce millli takımı sporcusu Zeynep, AA muhabirine, bocceye arkadaşının tavsiyesiyle başladığını söyledi.


Bocceye ilgisinin arttığını ve başarılı olabileceğini düşünerek çalışmalara devam ettiğini dile getiren Zeynep, "Farklı şehirlere, maçlara çıktık. Çim topunda takım halinde Türkiye ikinciliği kazandık. Önümde dünya şampiyonası var şu anda onun için çabalıyorum." dedi.

Şampiyonaya "sıkı" hazırlandıklarını vurgulayan Zeynep, "Dünya Tekler Çim Topu Şampiyonası'nı birincilikle bitirmek, İstiklal Marşı'mızı okumak, bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. Madalyayı Türkiye'ye getirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

- Türkiye'yi temsil etme "gururu"

Bocce Milli Takımı Antrenörü ve Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Gökhan Bozdemir, Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecekleri için gururlandıklarını dile getirdi.

"Alaçam gibi küçücük bir ilçeden" Dünya Şampiyonasına gitmenin önemine dikkati çeken Bozdemir, "İnşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil edip kürsüde milli marşımızı söylemek nasip olur bizlere." diyerek sözlerini tamamladı.

