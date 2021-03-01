Milli badmintoncular, İsviçre Açık'ta mücadele edecek

Milli badmintoncu Neslihan Yiğit ve Aliye Demirbağ, Yonex İsviçre Açık'a katılacak.



Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Neslihan Yiğit ve Aliye Demirbağ, 2020 Tokyo Olimpiyatları kota puan müsabakaları kapsamında 2-7 Mart tarihlerinde İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenecek turnuvada mücadele edecek.



Milli sporcular, bugün İstanbul'dan hava yoluyla İsviçre'ye hareket etti.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, "2020 Tokyo Olimpiyatları'na tek kadınlarda kota alan sporcumuz Neslihan Yiğit'in İsviçre'deki puan turnuvasında dünya sıralamasında yerini daha üst sıralara taşıyacağına inanıyorum. Tek kadınlarda diğer sporcumuz Aliye Demirbağ da kota almasına rağmen kota sistemi gereği tek sporcumuz olimpiyatlara gidebilecek." ifadelerini kullandı.



