Uluslararası 20 Yaş Altı Atletizm Salon Şampiyonası, Cauma günü Belarus'ta başlayacak.Başkent Minsk'teki Belarus Devlet Üniversitesi Salonu'nda gerçekleştirilecek şampiyonada Türkiye, 24 sporcuyla madalya arayacak.Belarus, Azerbaycan, İsrail, İspanya, Letonya, Litvanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Estonya ve Ukrayna'dan sporcuların mücadele edeceği organizasyon, 26 Şubat Pazartesi günü sona erecek.Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'ın liderlik edeceği kafilede yer alan sporcular şunlar:Mustafa Onur Sadıkoğlu, Ahmet Kasap, Mehmet Çelik, Emrah Bozkurt, Anıl Kalaycı, Abdülselam İmuk, Murat Demir, Hüseyin Ocak, Batuhan Çakır, Ömer Faruk Çanakçı, Nurettin Oran, Alperen Karahan, Eda Nur Kılıç, Meryem Kemeç, Hacer Yılmaz, Derya Kunur, Meryem Bekmez, Nefise Karatay, Buket Katya Orhonsayın, Melek Çoban, Esra Yılmaz, Sümeyye Kınar, Rümeysa Ökdem, Aysel Yılmaz.WEBASLAN - Süper Lig'deki kritik Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi, sarı-kırmızılı takımda hangi 10 numara olduğunu belirlemeye çalışıyoruz. Sorduğumuz 6 soruya dikkatlice cevap verin ve Galatasaray'da hangi 10 numara olduğunuzu bulun. Start'a basarak başlayabilirsiniz. İyi eğlenceler...