Milli atlet Batuhan Çakır, yarı finalde!

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler üç adım atlamada milli sporcu Batuhan Çakır, finale yükseldi.
Ataköy Arena'nın ev sahipliği yaptığı organizasyonun ilk gününde erkekler üç adım atlamada eleme müsabakaları yapıldı.
Milli sporcu Batuhan Çakır, ilk atlayışında hata yaptı. İkinci denemesinde 16,06 metrelik derece elde eden milli sporcu, üçüncü hakkında ise 16,20 metrelik atlayışa imza attı ve 8. sırada yer alarak adını finale yazdırdı.
Erkekler üç adım atlamada yarın akşam seansında gerçekleştirilecek finalde mücadele etmeye hak kazanan sporcular şöyle:
Ataköy Arena'nın ev sahipliği yaptığı organizasyonun ilk gününde erkekler üç adım atlamada eleme müsabakaları yapıldı.
Milli sporcu Batuhan Çakır, ilk atlayışında hata yaptı. İkinci denemesinde 16,06 metrelik derece elde eden milli sporcu, üçüncü hakkında ise 16,20 metrelik atlayışa imza attı ve 8. sırada yer alarak adını finale yazdırdı.
Erkekler üç adım atlamada yarın akşam seansında gerçekleştirilecek finalde mücadele etmeye hak kazanan sporcular şöyle:
|ÜLKE
|SPORCU
|DERECE
|1
|Portekiz
|Pedro Pichardo
|17.48
|2
|Almanya
|Max Heb
|16.67
|3
|İtalya
|Tobia Bocchi
|16.47
|4
|Azerbaycan
|Nazım Babayev
|16.45
|5
|Portekiz
|Tiago Pereira
|16.39
|6
|Yunanistan
|Nikolaos Andrikopoulos
|16.39
|7
|Yunanistan
|Dimitrios Tsiamis
|16.26
|8
|Türkiye
|Batuhan Çakır
|16.20
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