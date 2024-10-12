Milli ara Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'ye ilaç gibi geldi!

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun gidişinin ardından sol bekte tek alternatif olarak kalan Jayden Oosterwolde'ye milli ara adeta ilaç gibi geldi.
Oynanan 13 resmi maçta da 90 dakika sahada kalan ve dinlenme imkanı bulamayan sarı-lacivertli futbolcunun arayı aktif dinlenme programlarıyla geçirdiği öğrenildi.
Geçen sezon Ferdi olduğu için genellikle stoperde olarak görev yapan Oosterwolde teknik direktör Jose Mourinho ile birlikte yeniden gerçek mevkii sol beke döndü. Kendine çok dikkat ettiği ortaya çıkan tecrübeli futbolcunun sakatlık yaşamaması için teknik heyetin sakatlık önleyici program uyguladığı bildirildi.
FENERBAHÇE'Yİ SEÇTİ
Geçen sezon sol stoperde gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinden teklifler de alan Oosterwolde sezon başında da birçok takım istemesine rağmen Fenerbahçe'de kalmayı seçti. Sarı-lacivertli yönetimin Ferdi gibi, Oosterwolde için de en az 20 milyon euro bonservis beklentisi olduğu ifade edildi.
Öte yandan Oosterwolde ise görev yaptığı bölgelerin değişmesi için daha önce şu ifadeleri kullandı: "Bu benim için problem değil. Hangi pozisyonda oynamaktan daha fazla keyif alıyorsun diyorsanız, geçen sene daha çok sol stoper oynadım. Birçok Avrupa kulübü benimle ilgilendi, çok iyi bir sezon oynadığımı düşünüyorum."
Oynanan 13 resmi maçta da 90 dakika sahada kalan ve dinlenme imkanı bulamayan sarı-lacivertli futbolcunun arayı aktif dinlenme programlarıyla geçirdiği öğrenildi.
Geçen sezon Ferdi olduğu için genellikle stoperde olarak görev yapan Oosterwolde teknik direktör Jose Mourinho ile birlikte yeniden gerçek mevkii sol beke döndü. Kendine çok dikkat ettiği ortaya çıkan tecrübeli futbolcunun sakatlık yaşamaması için teknik heyetin sakatlık önleyici program uyguladığı bildirildi.
FENERBAHÇE'Yİ SEÇTİ
Geçen sezon sol stoperde gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinden teklifler de alan Oosterwolde sezon başında da birçok takım istemesine rağmen Fenerbahçe'de kalmayı seçti. Sarı-lacivertli yönetimin Ferdi gibi, Oosterwolde için de en az 20 milyon euro bonservis beklentisi olduğu ifade edildi.
Öte yandan Oosterwolde ise görev yaptığı bölgelerin değişmesi için daha önce şu ifadeleri kullandı: "Bu benim için problem değil. Hangi pozisyonda oynamaktan daha fazla keyif alıyorsun diyorsanız, geçen sene daha çok sol stoper oynadım. Birçok Avrupa kulübü benimle ilgilendi, çok iyi bir sezon oynadığımı düşünüyorum."