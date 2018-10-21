Serie A'da 9. hafta mücadelesinde Inter ile Milan karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.
Karşılaşmanın 74. dakikasında Hakan Çalhanoğlu yerini Patrick Cutrone'ye bıraktı.
Dakikalar 90+2'yi gösterdiğinde sahneye Mauro Icardi çıktı ve Inter, Milan'ı 1-0 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Inter puanını 19'a yükseltti. Milan'ın puanı ise 12'de kaldı.
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Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.
Karşılaşmanın 74. dakikasında Hakan Çalhanoğlu yerini Patrick Cutrone'ye bıraktı.
Dakikalar 90+2'yi gösterdiğinde sahneye Mauro Icardi çıktı ve Inter, Milan'ı 1-0 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Inter puanını 19'a yükseltti. Milan'ın puanı ise 12'de kaldı.
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