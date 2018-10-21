  •  
    Canlı yayında Beşiktaş için olay iddia! ''%99...''
  •  
    Fenerbahçe'de korkunç an! Hastaneye kaldırıldı
  •  
    Beşiktaş, İzmir'de o ismi kaybetti! Haftaya yok...
  •  
    İtalya'dan Emre Can için şok bir haber! Kanser...
  •  
    Emenike'den Fener'e; "Şaka değil, uyanın.."

Milano derbisinde Icardi sahne aldı! Çalhanoğlu...

Serie A'da 9. haftada Milano derbisinde Inter, Milan'ı 90+2. dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Milano derbisinde Icardi sahne aldı! Çalhanoğlu...
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Ekim 2018 23:30
Serie A'da 9. hafta mücadelesinde Inter ile Milan karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Karşılaşmanın 74. dakikasında Hakan Çalhanoğlu yerini Patrick Cutrone'ye bıraktı.

Dakikalar 90+2'yi gösterdiğinde sahneye Mauro Icardi çıktı ve Inter, Milan'ı 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Inter puanını 19'a yükseltti. Milan'ın puanı ise 12'de kaldı.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için