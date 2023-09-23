İtalya Serie A 5. hafta karşılaşmasında Milan sahasında ağırladığı Hellas Verona'yı 1-0 mağlup etmeyi başardı.
Milan'a galibiyeti getiren golü 8. dakikada Rafael Leao kaydetti.
Milan bu galibiyetle beraber puanını 12'ye çıkardı, Hellas Verona ise 7 puanda kaldı.
Milan bir sonraki karşılaşmasında Cagliari deplasmanına giderken, Hellas Verona sahasında Atalanta'yı konuk edecek.
Milan'a galibiyeti getiren golü 8. dakikada Rafael Leao kaydetti.
Milan bu galibiyetle beraber puanını 12'ye çıkardı, Hellas Verona ise 7 puanda kaldı.
Milan bir sonraki karşılaşmasında Cagliari deplasmanına giderken, Hellas Verona sahasında Atalanta'yı konuk edecek.