Milan evinde 3 puanı kazanmayı bildi

İtalya Serie A karşılaşmasında Milan evinde ağırladığı Hellas Verona'yı mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Milan evinde 3 puanı kazanmayı bildi
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23 Eylül 2023 18:27
İtalya Serie A 5. hafta karşılaşmasında Milan sahasında ağırladığı Hellas Verona'yı 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Milan'a galibiyeti getiren golü 8. dakikada Rafael Leao kaydetti.

Milan bu galibiyetle beraber puanını 12'ye çıkardı, Hellas Verona ise 7 puanda kaldı.

Milan bir sonraki karşılaşmasında Cagliari deplasmanına giderken, Hellas Verona sahasında Atalanta'yı konuk edecek.

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