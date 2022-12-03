Milan'da dev plan; Ismael yerine İsmail

İtalyan devi Milan, Fenerbahçeli İsmail Yüksek için 12 milyon euroyu masaya koydu. Ismael Bennacer'i 40 milyon euroya satmaya hazırlanan Milan, oyuncunun yerini Fenerbahçe'den İsmail Yüksek ile dolduracak. Milan'ın Ismael'den gelen 40 milyon euronun 12 milyon eurosunu bu transfere ayırdığı belirtiliyor.



ISMAEL OUT, İSMAİL IN



Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu, bu sezon gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselmişti. Inter'in 10 milyon euro ödediği İsmail Yüksek için Milan da devreye girdi ve rakamı 12 milyon euroya çıkardı.



12 MİLYON EUROYU MASAYA KOYDULAR



Ismael Bennacer'i 40 milyon euroya Chelsea'ye satmaya hazırlanan Milan, İsmail Yüksek için Fenerbahçe'ye 12 milyon euro ödemeye hazır. Fenerbahçe sadece 65 bin euro karşılığında transfer ettiği İsmail Yüksek'i 12 milyon euro karşılığında bırakmaya hazır.



Milan'ın teklifini resmiyete dökmesi halinde transferin gerçekleşmesi bekleniyor. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 maça çıkan İsmail Yüksek 1 gol, 1 asistlik istatistik yakaladı.





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