Milan, Bologna'yı rahat geçti!

İtalya Serie A 3. hafta mücadelesinde Milan, sahasında Bologna'yı 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Milan, Bologna'yı rahat geçti!
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27 Ağustos 2022 23:38
İtalya Serie A 3. hafta mücadelesinde Milan, sahasında Bologna ile karşı karşıya geldi.

Giuseppe Meazza'da oynanan mücadeleyi Milan 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Rafel Leao ve 58. dakikada Olivier Giroud kaydetti.

Ligde 3. hafta itibariyle Milan, 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puana ulaştı. Bologna ise 1 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Milan, Sassuolo'ya konuk olacak. Bologna ise Salernitana'yı ağırlayacak.

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