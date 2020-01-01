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Mike D'Antoni, Brooklyn Nets'in yardımcı koçu oldu!

ESPN'den Adrian Wojnarowski, Mike D'Antoni'nin Brooklyn Nets'e giderek, eski oyuncusu Steve Nash ile tekrar bir araya geleceğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
ESPN'den Adrian Wojnarowski, Mike D'Antoni'nin Brooklyn Nets'e giderek, eski oyuncusu Steve Nash ile tekrar bir araya geleceğini açıkladı.

D'Antoni ve Ime Udoka'nın, Nash yönetiminde yardımcı antrenörler olmak için yapacakları anlaşmaları tamamlama süreci üzerinde oldukları belirtildi.

Udoka, son sekiz sezonun yedisini Gregg Popovich'in San Antonio Spurs'deki koçluk kadrosunda geçirmişti.

Bu gelişme, Amar'e Stoudemire'ın Brooklyn'de Nash'in kadrosuna katılmasından kısa bir süre sonra gerçekleşti. Phoenix Suns'ın 'Seven Seconds or Less' ekibi, Nets yıldızları Kevin Durant ve Kyrie Irving'e koçluk yapmak adına yeniden bir araya geliyor.

Nash, D'Antoni'nin sisteminin altında All-Star bir oyun kurucu olarak üst üste iki MVP ödülü kazanmayı başarmıştı.

Eski Suns, Los Angeles Lakers ve Houston Rockets koçu, bubble playofflarından elendikten sonra, Houston ile yollarını ayırmıştı. D'Antoni, hücumdaki yetenekli oyuncuların kariyerlerinde yeni zirvelere ulaşmalarına yardımcı olmasıyla biliniyor.

D'Antoni, Rockets koçu olarak dört sezonda 217-102 derecesi yakalamış, bir kez Batı Konferansı finallerine ve üç kez konferans yarı finallerine yükselmişti. Kariyerinde İki kez NBA Yılın Koçu ödülü kazanmış olan D'Antoni, Rockets'ı Batı Konferansı'nda son dört yılda en yüksek galibiyet yüzdesine taşımıştı (.682).


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