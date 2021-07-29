Miha Zajc'ın çıkışı sürüyor

Vitor Pereira, Miha Zajc'a forma şansı vermeye devam ediyor. Portekizli teknik adam Kasımpaşa ve Gençlerbirliği ile oynanan maçlarda sonradan aldığı Sloven yıldızı, bu kez ilk 11'de kullandı.İki maçta 1 gol 1 asist yapan Zajc, PEC Zwolle maçına ilk 11'de oynama şansı edindi. 27 yaşındaki futbolcu, Tisserand'ın golünde yaptığı asistle de dikkat çekti.