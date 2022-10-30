Fenerbahçe'nin Sloven orta sahası Miha Zajc, 2 ay sonra ilk 11'de şans buldu.
Geçtiğimiz sezon sergilediği performansla beğeni toplayan Zajc, takımının 3-0 mağlubiyetten 3-3 beraberliğe getirdiği Rennes maçında skorda önemli katkı sağlamıştı.
Zajc, son olarak ligin 4. haftasında Fenerbahçe'nin Arabam.com Konyaspor ile 29 Ağustos'ta oynadığı karşılaşmada ilk 11'de forma giymişti.
Sloven oyuncu, 61 gün sonra İstanbulspor maçıyla ilk 11'deki yerini tekrar elde etti.
Geçtiğimiz sezon sergilediği performansla beğeni toplayan Zajc, takımının 3-0 mağlubiyetten 3-3 beraberliğe getirdiği Rennes maçında skorda önemli katkı sağlamıştı.
Zajc, son olarak ligin 4. haftasında Fenerbahçe'nin Arabam.com Konyaspor ile 29 Ağustos'ta oynadığı karşılaşmada ilk 11'de forma giymişti.
Sloven oyuncu, 61 gün sonra İstanbulspor maçıyla ilk 11'deki yerini tekrar elde etti.
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