Milwaukee Bucks forveti Khris Middleton'ın, 5'e 5 antrenmanlara katılmasına doktorlar tarafından henüz izin verilmediği bildirildi.



NBA muhabiri Chris Haynes, Bucks'ın deneyimli oyuncuya karşı temkinli bir yaklaşım sergilediğini ve kamp aktivitelerinin çoğuna katılmasının beklendiğini söyledi.



Temmuz ayında her iki ayak bileğinden de artroskopik ameliyat geçiren Middleton, Şubat ayında sol ayak bileğini burkmuş ancak sakatlıktan sonra normal sezon ve playofflarda toplamda 18 karşılaşmada yer almıştı.



Son iki sezonda tecrübeli oyuncu 88 maçta forma giyerken, sakatlıklar nedeniyle oynama süresi azalmış ve maç başına 26 dakikanın biraz altında kalmıştı. 33 yaşındaki oyuncunun sayı ortalaması da bu süreçte 15,1'e gerilemişti.



