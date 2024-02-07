Michy Batshuayi: 'Kupa kazanmak için oynuyorum'

Fenerbahçe'de Michy Batshuayi, Gaziantep FK maçında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Michy Batshuayi yaptığı açıklamada, "Ben her zaman çok fazla bir şekilde çalışan, takımın menfaati için çalışan biriyim. Takımımın, hocamın ihtiyacı olduğunda hazır olmak zorundayım. Bu anlamda çalışıyorum. Şu anda iyi gidiyoruz. Oynayıp goller atarak takımıma katkı sağlamak istiyorum." dedi.
Michy Batshuayi, "İstatistikler mutluluk verici. Bu şekilde devam etmeliyim. Fenerbahçe ile sözleşme imzaladığımda iyi işler yapmak, başarılı olmak istedim. Hem kulüp hem taraftarlar için önemli biri olmak istiyorum. Beni hatırlasınlar istiyorum. Goller atarak kupalar kazanarak burada başarılar elde etmek istiyorum. Geçen sene Türkiye Kupası kazanmıştık. Bu sene daha güçlü daha iyiyiz. Daha çok kupalar istiyoruz. Fenerbahçe'nin kupalar kazanması için elimden gelenin en iyisini ortaya koyacağım." ifadelerini kullandı.
Michy Batshuayi yaptığı açıklamada, "Ben her zaman çok fazla bir şekilde çalışan, takımın menfaati için çalışan biriyim. Takımımın, hocamın ihtiyacı olduğunda hazır olmak zorundayım. Bu anlamda çalışıyorum. Şu anda iyi gidiyoruz. Oynayıp goller atarak takımıma katkı sağlamak istiyorum." dedi.
Michy Batshuayi, "İstatistikler mutluluk verici. Bu şekilde devam etmeliyim. Fenerbahçe ile sözleşme imzaladığımda iyi işler yapmak, başarılı olmak istedim. Hem kulüp hem taraftarlar için önemli biri olmak istiyorum. Beni hatırlasınlar istiyorum. Goller atarak kupalar kazanarak burada başarılar elde etmek istiyorum. Geçen sene Türkiye Kupası kazanmıştık. Bu sene daha güçlü daha iyiyiz. Daha çok kupalar istiyoruz. Fenerbahçe'nin kupalar kazanması için elimden gelenin en iyisini ortaya koyacağım." ifadelerini kullandı.