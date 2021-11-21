Michael Owen: 'MANU'da bariz seçenek Zidane'

Manchester United'da Ole Gunnar Solskjaer'in görevden alınmasına, Michael Owen'den yorum geldi.



Futbolculuk kariyerinde bir dönem Manchester United'da forma giyen İngiliz futbol insanı, "Şu an Manchester United'a yeni teknik direktör aramak için çok kötü bir zaman. Sezonun başında, bu seviyelerin hocalarınından birkaç tanesi boştaydı" dedi.



Zidane'nin İngiliz ekibi için bariz seçenek olduğunu söyleyen Owen, "Bariz seçenek Zidane, ancak onun için de dil engeli araya giriyor. Takımı yine geçici bir hoca çalıştıracak gibi duruyor" şeklinde konuştu.



ZIDANE BOŞTA



Manchester United için adı geçen adaylar arasında bulundan Zinedine Zidane, Mayıs ayında Real Madrid'den ayrıldığından bu yana takım çalıştırmıyor.





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