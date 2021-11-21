Michael Owen: "MANU'da bariz seçenek Zidane"

Manchester United'ın eski futbolcularından Michael Owen, Ole Gunnar Solskjaer'in ayrılığının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Michael Owen: 'MANU'da bariz seçenek Zidane'
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21 Kasım 2021 17:05
Manchester United'da Ole Gunnar Solskjaer'in görevden alınmasına, Michael Owen'den yorum geldi.

Futbolculuk kariyerinde bir dönem Manchester United'da forma giyen İngiliz futbol insanı, "Şu an Manchester United'a yeni teknik direktör aramak için çok kötü bir zaman. Sezonun başında, bu seviyelerin hocalarınından birkaç tanesi boştaydı" dedi.

Zidane'nin İngiliz ekibi için bariz seçenek olduğunu söyleyen Owen, "Bariz seçenek Zidane, ancak onun için de dil engeli araya giriyor. Takımı yine geçici bir hoca çalıştıracak gibi duruyor" şeklinde konuştu.

ZIDANE BOŞTA

Manchester United için adı geçen adaylar arasında bulundan Zinedine Zidane, Mayıs ayında Real Madrid'den ayrıldığından bu yana takım çalıştırmıyor.


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