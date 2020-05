Michael Jordan, The Last Dance'i yayınlamaya ne zaman karar verdi?

Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın, "The Last Dance" belgeseli görüntülerini, Allen Iverson'un belgeseli "Iverson" üzerinde çalışan Mike Tollin ile tanıştıktan sonra yayınlamaya karar verdiği bildirildi.



Jordan, destansı belgeseli yayınlama zamanının geldiğine karar vermeden önce "Last Dance" görüntülerini 18 yıldan fazla bir süre kontrol ediyordu.



LeBron James ve Cleveland Cavaliers'ın 2016 Finalleri'nde 73-9'luk Golden State Warriors'ı yendikten sonra, Allen Iverson hakkındaki 2014 belgeselinde çalışan Tollin'in, Jordan ile bir görüşme yaptığı kaydedildi.



"BU BELGESELİ SEN Mİ YAPTIN?"



ESPN'den Ramona Shelburne'e göre, Jordan ve Tollin buluştuktan sonra, Bulls ikonu The Last Dance'i yayınlamaya hazır olduğuna karar verdi:



"Tollin, Los Angeles'tan Charlotte'a giden bir uçağa atladı, sabah 8 civarında Westin oteline girdi ve Portnoy ile bağlantı kurmadan önce birkaç saat uyumaya çalıştı. 'Evrenin komik bir mizah anlayışı var' dedi Tollin. 'Çünkü uyandığımda, giyinirken ESPN'i açtım ve LeBron James ve Cavaliers, kazandıkları kupa ile Cleveland sokaklarında geçit töreni yapıyorlardı.'



"Beraberken gösterdim, 'Kareem var [Abdul-Jabbar], Hank Aaron var, Varsity Blues var, Coach Carter falan var. Aslında hepsine baktı ve sağ alt köşede 'Iverson' vardı. 'Bunu sen mi yaptın?' dedi. Tollin cevap vermedi. Jordan soruyu tekrarladı. Tollin bunun onun yararına mı yoksa aleyhine mi olacağını merak etmişti. O sabahki Cavaliers şampiyonluk geçit töreninin zamanlaması gibi, bunu bilmek imkansızdı. Tollin temkinli bir şekilde 'Evet' diye mırıldandı.



Jordan gözlüklerini çıkardı, baktı ve şöyle dedi: ' O şeyi üç kez izledim. Beni ağlattı. O küçük adamı çok severim .'



Sonra masanın etrafında yürüdü, elini uzattı ve 'Hadi yapalım' dedi."