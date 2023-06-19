Miami Heat'in, takasını isteyebileceğine inandığı Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard'a odaklandığı iddia edildi.



Bleacher Report'tan Chris Haynes, Heat'in Lillard'a odaklanmaya devam ettiği için Beal'ı kadrosuna katmaya uğraşmadığını söyledi.



Haynes ayrıca, "Bu yaz döneminin Lillard'ın senaryo değişikliği arayacağı yaz dönemi olabileceğine dair inancın büyük olduğunu" sözlerine ekledi.



Şimdiye dek, Lillard'ın Trail Blazers'tan takasını isteyeceğine dair herhangi bir bariz belirti görülmemişti.



Lillard, bu haftaki NBA Draftı'nda 3 numaralı seçimin sahibi olan ekibi Blazers'ın Batı Konferansı'nda tekrar şampiyonluk mücadelesi veren bir takım olma şansını artırmak adına şimdi kazannmaya yönelik hamleler yapmasını tercih ettiğini net bir şekilde belirtmişti.





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