MHK'nın yeni başkanı açıklandı; Sabri Çelik

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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MHK'nın yeni başkanı açıklandı; Sabri Çelik
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18 Nisan 2022 16:05
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Sabri Çelik getirildi.

Ferhat Gündoğdu ve yönetim kurulunun istifasının ardından, pazartesi günü toplanan TFF Yönetim Kurulu, yeni MHK Başkanı ve ekibini duyurdu. Sabri Çelik üçüncü kez MHK'nın başına geçerken, üyeler de duyuruldu.
 
TFF'den yapılan açıklamada şöyle denildi; 

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda Merkez Hakem Kurulu'nun başkan ve üyelerini belirledi.

Sabri Çelik başkanlığında oluşturulan Merkez Hakem Kurulu şöyle: 
BAŞKAN
- Sabri Çelik

ÜYELER
- Muhittin Boşat
- Murat Ilgaz
- Erol Ersoy
- Orhan Erdemir
- İsmet Arzuman
- Hikmet Öksüzoğlu
- İbrahim Çınar
- Dursun Cumali Sucu"

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