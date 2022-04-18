Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Sabri Çelik getirildi.



Ferhat Gündoğdu ve yönetim kurulunun istifasının ardından, pazartesi günü toplanan TFF Yönetim Kurulu, yeni MHK Başkanı ve ekibini duyurdu. Sabri Çelik üçüncü kez MHK'nın başına geçerken, üyeler de duyuruldu.



TFF'den yapılan açıklamada şöyle denildi;



" Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda Merkez Hakem Kurulu'nun başkan ve üyelerini belirledi.



Sabri Çelik başkanlığında oluşturulan Merkez Hakem Kurulu şöyle:

- Sabri Çelik- Muhittin Boşat- Murat Ilgaz- Erol Ersoy- Orhan Erdemir- İsmet Arzuman- Hikmet Öksüzoğlu- İbrahim Çınar- Dursun Cumali Sucu"