Meyers Leonard, iki sene sonra NBA'e dönüyor!

Milwaukee Bucks, serbest oyuncu Meyers Leonard ile 10 günlük sözleşme imzaladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Abone Ol
Meyers Leonard, iki sene sonra NBA'e dönüyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Şubat 2023 10:24
Milwaukee Bucks, serbest oyuncu Meyers Leonard ile 10 günlük sözleşme imzaladı.

30 yaşındaki oyuncu, Miami Heat'in bir üyesiyken bir Twitch yayını sırasında Yahudi karşıtı bir ifade kullandığından bu yana iki yıldan fazla bir süredir NBA'de forma giyememişti.

Leonard canlı yayını sonlandırmış ve aynı gün bir özür duyurusunda bulunarak, kullandığı ifadenin ne anlama geldiğini bilmediğini iddia etmişti.

Olayın ardından Heat, Leonard'ı 21 Mart 2021'den takımdan süresiz olarak men ettikten bir hafta sonra, Oklahoma City Thunder'a takaslamıştı.

Thunder, takasın sonunda Leonard'ın takımın aktif bir üyesi olmayacağını duyurmuş, daha sonra kendisini serbest bırakmıştı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SPORX ÖNERİYOR
www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ