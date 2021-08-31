Mevlüt Erdinç'in yeni takımı belli oldu

Bir dönem PSG, Fenerbahçe ve son olarak Karagümrük forması giyen Mevlüt Erdinç'in yeni adresi ortaya çıktı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Mevlüt Erdinç'in yeni takımı belli oldu
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31 Ağustos 2021 08:42
Tecrübeli futbolcu Mevlüt Erdinç'in yeni takımı belli oldu.

Geçen sezonu Fatih Karagümrük takımında geçiren Mevlüt Erdinç, alacaklarına karşılık bonservisini aldı ve TFF 1.Lig ekiplerinden Kocaelispor ile anlaştı.

Milli Takım formasını 35 kez giyen bir dönem Fenerbahçe 'de de oynayan 34 yaşındaki Mevlüt Erdinç, geçen sezon 32 resmi maçta 3 gole imza atmıştı.


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