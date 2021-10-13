Mesut Özil: 'Ne güzel demiş rahmetli İslam Çupi'

Ne güzel demiş rahmetli İslam Çupi…



🙏🏼 "Fenerbahçe büyüklüğü ne şampiyonluk büyüklüğü ne kupa büyüklüğüdür. Onun büyüklüğü başka bir büyüklüktür işte, adı konamaz." 💛💙 #M1Ö #YaFenerYa pic.twitter.com/FrQ4LCnsiu



— Mesut Özil (@MesutOzil1088) October 12, 2021

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Vitor Pereira ile arasında sorun olduğu iddia edilen yıldız futbolcu Mesut Özil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Geçtiğimiz antrenmanlarda Vitor Pereira ile şakalaşırken görüntülenen Mesut Özil, hocasıyla arasında sorun olduğu iddialarını cevapsız bırakırken, sosyal medyadan rahmetli İslam Çupi'yle ilgili bir paylaşım yaptı.2001 yılında hayatını kaybeden duayen spor yazarı İslam Çupi'nin Fenerbahçe hakkındaki bir sözünü paylaşan Özil, "Ne güzel demiş rahmetli İslam Çupi… Fenerbahçe büyüklüğü ne şampiyonluk büyüklüğü ne kupa büyüklüğüdür. Onun büyüklüğü başka bir büyüklüktür işte, adı konamaz" ifadelerini kullandı.