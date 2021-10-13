Mesut Özil: "Ne güzel demiş rahmetli İslam Çupi"

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla gündem oldu.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Mesut Özil: 'Ne güzel demiş rahmetli İslam Çupi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Ekim 2021 11:47
Fenerbahçe'de Teknik Direktör Vitor Pereira ile arasında sorun olduğu iddia edilen yıldız futbolcu Mesut Özil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Geçtiğimiz antrenmanlarda Vitor Pereira ile şakalaşırken görüntülenen Mesut Özil, hocasıyla arasında sorun olduğu iddialarını cevapsız bırakırken, sosyal medyadan rahmetli İslam Çupi'yle ilgili bir paylaşım yaptı.

2001 yılında hayatını kaybeden duayen spor yazarı İslam Çupi'nin Fenerbahçe hakkındaki bir sözünü paylaşan Özil, "Ne güzel demiş rahmetli İslam Çupi… Fenerbahçe büyüklüğü ne şampiyonluk büyüklüğü ne kupa büyüklüğüdür. Onun büyüklüğü başka bir büyüklüktür işte, adı konamaz" ifadelerini kullandı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.