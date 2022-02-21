Mesut Özil'den Arda Güler paylaşımı!

Fenerbahçe forması giyen Mesut Özil, sarı lacivertli kulübün genç yıldızı Arda Güler hakkında paylaşımda bulundu.
Mesut Özil, Süper Lig'de 2-0 kazanılan Atakaş Hatayspor maçındaki performansıyla yeniden adından söz ettiren 16 yaşındaki futbolcuyla antrenmanda çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, "Geleceğin 10 numarası" notunu düştü.
Mesut Özil'in söz konusu paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce etkileşim aldı.
Mesut Özil, Süper Lig'de 2-0 kazanılan Atakaş Hatayspor maçındaki performansıyla yeniden adından söz ettiren 16 yaşındaki futbolcuyla antrenmanda çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, "Geleceğin 10 numarası" notunu düştü.
Mesut Özil'in söz konusu paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce etkileşim aldı.
Mesut Özil'in Arda Güler paylaşımı 📸 https://t.co/r928zD8OAZ
— Sporx (@sporx) February 21, 2022