Mert Hakan'ın menajeri 2 teklifi resmen açıkladı!

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında kadrosuna kattığı Mert Hakan ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.



Mert Hakan'ın menajeri Erkan Afacan, Milliyet'e deneyimli orta sahayla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu:



"Fenerbahçe'de devre arasında iki takımdan ciddi teklif aldık. O zaman takımın başındaki hocamız Emre Belözoğlu'na bunu ilettik. Bu teklif sonrası Emre hoca kesinlikle böyle bir ayrılığın söz konusu olamayacağını bize söyledi. Biz sadece bize gelen teklifleri Emre hocaya ilettik."



"AKLINDA SADECE FENERBAHÇE VAR"



"Şu an içinde Mert Hakan'ın kafasındaki tek düşünce daha fazla yararlı olup büyük Fenerbahçe taraftarına faydalı olmak istiyor. Mert Hakan'ın kulübe aidiyet duygusu çok yüksek. Mert Hakan'ın hedefi burada oynayan diğer oyuncular gibi önce şampiyonluk yaşamak daha sonrasında Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek, başarılı istiyor."



"SAKATLIK PERFORMANSINI ETKİLEDİ"



"Mert Hakan sezon başında Sivasspor maçında sakatlık yaşadı. Fıtık sorunu nedeniyle Fenerbahçe'de doğal olarak sıkıntılarıyla oynadı. Bu sakatlık ara ara performansını etkiledi. İlk sezon için performans açısından üzerine koyarak devam etti."



"HİÇBİR ZAMAN PES ETMEZ"



"Mert dinamik bir orta saha oyuncusu ve hiçbir zaman pes eden ve ya da küsen yapısı olamadı. Kazanmak üzerine kurulu oyun duygusu var. Bunu üst seviyede tutmaya çalışıyor ve bu odak onun futbolunun en güzel yanı."



