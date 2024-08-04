Mert Günok: 'Hocamız için sahadaydım'

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Mert Günok, 5-0 kazanılan Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yaptığı görüşmeden bahseden Mert, "Geçen sezonun kapanışı oldu bir anlamda. Sezonu iki kupayla kapatmak çok sevindirici. Ligde istediklerimizi yapamadık geçen sene. Bugün hem 5-0 hem de iyi oyun taraftarlarımızı mutlu etmiştir. Ben biraz geç katıldım takıma, hocamızla konuştuğumuzda burada olmamı istedi. Hocamızın yeni gelmesi sebebiyle burada olmak istedim ben de. Takım çok iyi hazırlanmış kampta. Kimse böyle bir skor beklemiyordu büyük ihtimalle." dedi.
Henüz hazır olmadığını söyleyen Mert, "Geçen sene 1 hafta izin yaptım, bu sene 2 hafta. Fiziksel olarak çok iyi hissetmiyorum kendimi, daha iyi olmam gerektiğini biliyorum. Yoğun bir şekilde çalışarak eski fiziğime ve mental gücüme kavuşacağımı biliyorum." sözlerini sarf etti.
Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yaptığı görüşmeden bahseden Mert, "Geçen sezonun kapanışı oldu bir anlamda. Sezonu iki kupayla kapatmak çok sevindirici. Ligde istediklerimizi yapamadık geçen sene. Bugün hem 5-0 hem de iyi oyun taraftarlarımızı mutlu etmiştir. Ben biraz geç katıldım takıma, hocamızla konuştuğumuzda burada olmamı istedi. Hocamızın yeni gelmesi sebebiyle burada olmak istedim ben de. Takım çok iyi hazırlanmış kampta. Kimse böyle bir skor beklemiyordu büyük ihtimalle." dedi.
Henüz hazır olmadığını söyleyen Mert, "Geçen sene 1 hafta izin yaptım, bu sene 2 hafta. Fiziksel olarak çok iyi hissetmiyorum kendimi, daha iyi olmam gerektiğini biliyorum. Yoğun bir şekilde çalışarak eski fiziğime ve mental gücüme kavuşacağımı biliyorum." sözlerini sarf etti.
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