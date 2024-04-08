Mert Efe Kılıçer'den 3 madalya birden

Göztepe Cimnastik'in yeni transferi Mert Efe Kılıçer, bir haftada 3 madalya kazandı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Mert Efe Kılıçer'den 3 madalya birden
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08 Nisan 2024 13:20
Ferhat Arıcan ve Coşkun Boncuk ikilisinin yönetiminde yükselen Göztepe Cimnastik'in yeni transferi Mert Efe Kılıçer, bir haftada üç madalya kazandı.

Kulüpler Türkiye Şampiyonası'nda barfiks ve kulplu beygirde iki altın madalya alan genç sporcu, Antalya'daki Artistik Cimnastik World Challenge Cup'ta ise barfikste üçüncülüğü elde etti.

Branş Sorumlusu Coşkun Boncuk, Göztepe'nin Milli Takım'da da üst düzeyde temsil edildiğinin altını çizerek, "Ferhat Arıcan, Mehmet Ayberk Koşak ve Mert Efe Kılıçer, uluslararası yarışmalarda gururumuz olmaya devam ediyor. Bu başarılar, birçok sporcumuza ilham kaynağı oluyor" dedi.

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