Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Spor, 4 oyuncuyu kadrosuna kattı.
Mersin ekibi, 2025-2026 sezonu planlamaları kapsamında transfer çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda Mersin Spor, geçen sezon Karşıyaka'da forma giyen kısa forvet Ege Tırpancı, uzun forvet Hakan Sayılı ve Manisa Basket oyuncularından şutör gard Leon Harun Apaydın'ı transfer etti.
Mersin ekibi, son olarak Çin ekibi Ningbo Rockets'ten ABD'li kısa forvet Ronald March ile de anlaşmaya vardı.
Mersin Spor, 4 oyuncuyu renklerine bağladı
Mersin Spor, yeni sezon kadrosunu güçlendirmek adına Ege Tırpancı, Hakan Sayılı, Leon Harun Apaydın ve Ronald March'ı renklerine bağladı.
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Spor, 4 oyuncuyu kadrosuna kattı.
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