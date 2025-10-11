11 Ekim
Letonya-Andora
2-2
11 Ekim
Macaristan-Ermenistan
19:00
11 Ekim
Norveç-İsrail
19:00
11 Ekim
Bulgaristan-Türkiye
21:45
11 Ekim
İspanya-Gürcistan
21:45
11 Ekim
Portekiz-İrlanda
21:45
11 Ekim
Estonya-İtalya
21:45
11 Ekim
Sırbistan-Arnavutluk
21:45

Merkezefendi, Anadolu Efes deplasmanında!

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde Anadolu Efes ile Merkezefendi kozlarını paylaşacak.

11 Ekim 2025 16:15
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Merkezefendi, Anadolu Efes deplasmanında!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Basketbol Süper Ligi'nde Merkezefendi Belediyesi Basket 12 Ekim'de 3'üncü hafta maçında lider Anadolu Efes deplasmanına çıkacak.

İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşma saat 13.00'te start alacak.

Ligde 2'de 2 yaparak zirveye kurulan Anadolu Efes, EuroLeague'de ise ilk 3 maçında 1 galibiyet, 2 yenilgi aldı. Merkezefendi sezona evinde Bursaspor'u yenerek başladıktan sonra İzmir deplasmanında Karşıyaka'ya mağlup oldu.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
