Merkezefendi, Anadolu Efes deplasmanında!

Basketbol Süper Ligi'nde Merkezefendi Belediyesi Basket 12 Ekim'de 3'üncü hafta maçında lider Anadolu Efes deplasmanına çıkacak.
İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşma saat 13.00'te start alacak.
Ligde 2'de 2 yaparak zirveye kurulan Anadolu Efes, EuroLeague'de ise ilk 3 maçında 1 galibiyet, 2 yenilgi aldı. Merkezefendi sezona evinde Bursaspor'u yenerek başladıktan sonra İzmir deplasmanında Karşıyaka'ya mağlup oldu.
İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşma saat 13.00'te start alacak.
Ligde 2'de 2 yaparak zirveye kurulan Anadolu Efes, EuroLeague'de ise ilk 3 maçında 1 galibiyet, 2 yenilgi aldı. Merkezefendi sezona evinde Bursaspor'u yenerek başladıktan sonra İzmir deplasmanında Karşıyaka'ya mağlup oldu.