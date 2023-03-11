Mergim Berisha, Almanya'da kalıyor!

Augsburg, Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosun kattığı Mergim Berisha'nın bonservisini almayı planlıyor.



Alman basınında yer alan habere göre, kulübün, çok yüksek bir olasılıkla golcü futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanacağı belirtildi.



AUGSBURG'TAN AÇIKLAMA



Augsburg'un spor genel müdürü Stefan Reuter, 24 yaşındaki futbolcunun bonservisi için yaptığı açıklamada, "Hala zamanımız var ama tarih konusunda dikkatli olacağız" diye konuştu.



Augsburg'taki performansıyla Alman Milli Takımı'na da göz kırpan Berisha için milli takım hocası Hansi Flick, "Mergim, milli takımda güvenebileceğim bir hücum oyuncusu. Tabii ki, Augsburg'tan bir oyuncu Alman Milli Takımı'na gelirse çok mutlu olurum" diye konuşmuştu.



BU SEZON PERFORMANSI



Berisha'yı 300 bin euro karşılığında kiralayan Alman ekibi, 4 milyon euro karşılığında golcü ismin bonservisini alma hakkına sahip.



Augsburg'ta bu sezon bu sezon 18 maça çıkan Alman futbolcu, 8 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu.





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