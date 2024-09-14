Menemen FK evinde galibiyet peşinde

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk 2 maçında evinde Yeni Mersin İdmanyurdu'nu 2-0, deplasmanda ise Karaman FK'yı 2-1 yenerek sezona çok iyi başlayan Menemen Futbol Kulübü yarın sahasında Belediye Derincespor ile karşılaşacak. Menemen İlçe Stadı'nda Sinan Özcan'ın yöneteceği müsabaka saat 19.00'da başlayacak.



Menemen FK Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür 3'te 3 yapmayı hedeflediklerini söyledi. Ligin başlarında alınacak her galibiyetin çok önemli olduğunu vurgulayan deneyimli teknik adam, "Taraftarımızın desteğini bekliyoruz. İyi bir giriş yaptık ve devamını getirmek istiyoruz" diye konuştu.





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