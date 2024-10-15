Menemen FK'da savunmaya alkış

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik alarak liderliğe yükselen Menemen Futbol Kulübü, savunmadaki başarısıyla dikkat çekiyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Menemen FK'da savunmaya alkış
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15 Ekim 2024 14:13
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik alan Menemen Futbol Kulübü'nün başarılı savunması dikkat çekiyor.

Sıralamada 19 puanla lider durumda olan sarı-lacivertliler kalesinde sadece 3 gol görürken, defans oyuncularından ise 5 gol katkısı aldı. Toplamda 15 kez fileleri sarsan İzmir ekibinde stoperlerden Mazlum Demir 2, Onur Akdeniz de 1 gol attı. Savunmada görev yapan Emir Terzi ve Eyüp Poyraz da 1'er kez gol attı.

Hem defansta hem de hücumda göz dolduran Menemen FK savunması sergilediği performansla elde edilen başarıda büyük pay sahibi oldu.
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