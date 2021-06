Menajerinden Micic açıklaması: 'Spanoulis gibi olmasına izin vermem'

Anadolu Efes'in çifte MVP ödüllü yıldızı Vasilije Micic'in menajeri Misko Raznatovic, Sırbistan'dan Novosti'ye konuştu.



Raznatovic, "Micic'in başıan gelen her şey için çok mutluyum. MVP ödülü alınca birçok kişi beni aradı ve 4 yıl önceki bir röportajımı hatırlattı. 'Teodosic'ten daha iyi olacak, sadece biraz bekleyin' dediğimde Sırbistan'da bana güldüler. Şimdi ben de onlara cevap vermiş oldum. İlk gördüğüm andan itibaren Micic'e çok inandım." ifadelerini kullandı.



"Bayern Münih'te oynadı ve Kızılyıldız'da çok başarılı olmayan bir dönemden geçti." diyerek sözlerini sürdüren Raznatovic, "Daha sonra bir adım geriye gitme önerimi kabul ederek TOFAŞ'a gitti. Bu fırsatı değerlendirdi. TOFAŞ ve Zalgiris, Micic'i transfer ettiğinde asla emin değildi. Her iki kulüple de 1+1'lik sözleşmeler yaptım. Micic ayrılmak istediğinde her iki kulüp de çok üzüldü. Bu opsiyonu daha sonra Anadolu Efes'te kullanmayı seçtik sadece." dedi.



"TÜM ÖVGÜ ERGİN ATAMAN'IN"



Raznatovic, "Micic, oyuncuların büyük özgürlüklerle oynadığı bir takıma gitti. Anadolu Efes'e giderken Micic için bu kadar harika bir tercih olacağını düşünmemiştim. Burada tüm övgü Ergin Ataman'ın. Çünkü, benim en sinir olduğum şey rotasyondur. Bir oyuncu süresi içinde 15 sayı atar ama sonra rotasyon gereği kenarda bekletilir. Hayır, Ataman böyle yapmıyor. İyi oynuyorsa 35 dakikad da oynatıyor." açıklamasını yaptı.



Ergin Ataman ile Vasilije Micic arasındaki ilk karşılaşmanın Anadolu Efes'ten önce olduğunu söyleyen Sırp menajer, "Galatasaray, hazırlık maçı oynamak için Belgrad'daydı. Mega Vizura'da oynuyordu Micic ve bu maçta çok dikkat çekiciydi. Ataman, o maçta Micic'i çok beğenmişti." hatırlatmasını yaptı.



"ANADOLU EFES İÇİN HİÇ TEREDDÜTÜM YOKTU"



Vasilije Micic'in bu sezon gösterdiği performansı değerlendiren Raznatovic, "Micic büyük yük omuzladı. Belgrad'daki ilk Final Four'unda iyi değildi. Sonra Vitoria'da iyiydi. Köln'de ise harikaydı. Final Four MVP'si olacağını biliyordum diyemem ama Anadolu Efes'in şampiyonluğu konusunda hiç tereddütüm yoktu." dedi.



"SPANOULIS GİBİ OLMASINA İZİN VERMEM"



NBA iddialarıyla ilgili gelen soruyu yanıtlayan Raznatovic, "NBA için hazır ve ciddi bir oyuncu. Ancak Micic'in bu yıl NBA'ya gideceğinden emin değilim. Micic benim için çok önemli bir oyuncu. Spanoulis gibi NBA'e gidip tüm vaktini benchte geçirmesine izin veremem. Doğru fırsat ve doğru teklif gelene kadar NBA'ya gitmeyecek. Belki bu yıl doğru teklif gelir, belki de gelmez. Herkes Micic EuroLeague'de son maçını oynadı diyor ama doğru değil. NBA yeterince iyi bir teklifi masaya koymazsa biz bekleriz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.