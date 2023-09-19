Mehmet Okur: "İleride Fenerbahçe'de çalışmak isterim"

Türk basketbol tarihinin efsane isimlerinden Mehmet Okur flaş açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mehmet Okur: 'İleride Fenerbahçe'de çalışmak isterim'
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19 Eylül 2023 22:03
Türk basketbol tarihinin efsane oyuncularından Mehmet Okur, Fenerbahçe ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Kariyerinde 2004 yılında Detroit Pistons ile NBA şampiyonluğu kazanan ve bunu başaran ilk Türk oyuncu olan Mehmet Okur, Fenerbahçe'de görev almak istediğini açıkladı.

İşte Mehmet Okur'un açıklamaları:

"NBA'de çılgın bir tempo olduğu için orada bir hedefim yok, Avrupa'da başarılı olmak istiyorum. Fenerbahçe'de çalışmak istedim ancak olmadı. Oyunculukta da aktif olarak Fenerbahçe'de bırakmak istedim ancak yaşadığım sakatlıktan dolayı tendon ve belimdeki sakatlıklardan dolayı basketbolu bırakmak zorunda kaldım. Böylelikle istediğim hedefi gerçekleştiremedim. İleride inşallah Fenerbahçe organizasyonun bir parçası olup kulübe hizmet edebilirim."

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