Mehmet Demirdelen son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Demirdelen toprağa verildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mehmet Demirdelen son yolculuğuna uğurlandı
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06 Haziran 2023 16:26
Türkiye Hava Sporları Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Demirdelen'in cenazesi Ankara'da toprağa verildi.

62 yaşındaki Demirdelen'in cenazesi Ahmet Efendi Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

Aynı zamanda uluslararası voleybol hakemi de olan Demirdelen'in cenaze törenine yakınlarının yanı sıra spor camiasından da çok sayıda kişi katıldı.

Çeşitli federasyonlarda genel sekreter olarak görev alan Demirdelen, önceki gün geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmişti.

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