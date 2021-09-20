Mehmet Akif Üstündağ: 'Türkiye voleybol ülkesi oldu'

ürkiye Voleybol Federasyonu ile Türkiye Spor Yazarları Derneğinin (TSYD) ortaklaşa düzenlediği "Voleybol Gecesi" yapıldı.



TSYD'nin Levent'teki tesislerinde gerçekleştirilen geceye Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, TSYD Başkanı Oğuz Tongsir, kadın ve erkek voleybol milli takım oyuncuları katıldı.



"Şimdi Voleybol Zamanı" adıyla gerçekleştirilen gecede konuşan Mehmet Akif Üstündağ, federasyonun camianın çatısı olduğunu belirterek, "Bunun gerçek paydaşları var, katkı sağlayan unsurlar var. Biz bu başarıya sadece kendi becerimiz ve çalışmalarımızla ulaşmadık. Özellikle kulüplerimizin yanımızda olması başarıya götüren yolda en büyük etken olmuştur." dedi.



Voleybola verdikleri katkıdan dolayı kulüp başkanlarına ve antrenörlerine teşekkür eden Üstündağ, "Mükemmel diyalog içinde olmamızla hem altyapıda hem üst yapıda başarı geldi. Benim değil bizim başarımız." değerlendirmesinde bulundu.



"Türkiye'yi voleybol ülkesi yaptık" diyen Üstündağ, şunları söyledi:



"Voleybol adına güzel bir haber daha aldık. 1998'den beri dünya şampiyonalarında oynayamıyorduk. Erkek milli takımın Avrupa Şampiyonası'nda aldığı dereceyle artık direkt şampiyonaya katılabileceğiz. 2022'de hem kadınlarımız hem erkeklerimiz Dünya Şampiyonası'na katılacak. Dünya Şampiyonası'na katılan 24 takım arasında tekrar olimpiyat elemesi oynama şansı elde ettik. Bu büyük bir gurur."



Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın ev sahipliğini de ilk kez aldıklarını vurgulayan Üstündağ, "Organizasyon 14-19 Aralık'ta Ankara'da dünyanın en iyi altı kulübüyle organize edilecek. VakıfBank ve Fenerbahçe Opet de katılacak. Türkiye'de bir ilki daha gerçekleştireceğiz. İnşallah iki Türk takımımız final oynayacak." diye konuştu.



