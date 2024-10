Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, gelecek dünya ve Avrupa Şampiyonları ile 2028 Los Angeles olimpiyatlarında kürsüde yer almayı hedeflediklerini söyledi.İtalya'da Akdeniz Gazeteciler Derneği, İtalya Spor Yazarları Derneği (USSI), Avrupa Spor Yazarları Derneği (AIPS) ve Artemisia Vakfı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Akdeniz Mükemmeliyet Ödülleri'nde ödül alan Üstündağ ve A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli töreninin yapıldığı Roma'nın tarihi Valentini Sarayı'nda AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.Üstündağ, çok önemli bir ödüle layık görüldüğü için şahsı, ekibi, oyuncular ve ıve camisı adına mutlu olduğumu belirterek "Ülkemizi voleybolda gururla temsil etmenin karşılığında da böyle bir ödüle layık görülmek bizi son derece mutlu etmiştir." dedi.TVF'de 3. dönem yeniden başkanlığa seçilmesi ve hedeflerinin sorulması üzerine Üstündağ, "4 yıl daha voleybolun başında olmak beni de son derece mutlu etti. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dünya şampiyonluğu, Avrupa şampiyonluğu, olimpiyatlarda yarı final gibi ilkleri yaşadık bu geçmiş dönemde. Üçüncü dönemde de 2028 Los Angeles Olimpiyatı'ndan tutun ve önümüzdeki yıl dünya şampiyonası, 2026'da Türkiye'de yapılacak Avrupa şampiyonasında madalya almayı hedefliyoruz." yanıtını verdi.Başkan Üstündağ, "Kurumsal olarak altyapılarda, tesisleşmede ve ülkenin her yerine voleybolu yaymak için çalışmalarımız devam ediyor. Dün yaptıklarımız, yarın da yapacaklarımızın teminatıdır. İnşallah voleybol çok hak ettiği yere gelecek ve çok daha önemli başarılara imza atacaktır." ifadelerini kullandı.A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli de hem ülkesi İtalya'da hem de Türkiye'de voleybola yaptığı katkılar nedeniyle Roma'da Akdeniz Mükemmeliyet Ödülü'ne layık görülmesiyle ilgili olarak, "Bu harika bir takdir." diye konuştu.Ödül olmak için Roma'da bulunmaktan onur duyduğunu dile getiren Santarelli, "İtalya ve Türkiye gibi iki önemli ülkede çalışmanın onuruna ve şansına sahip olduğum için kendimi ayrıcalıklı hissediyorum. Türkiye ve İtalya voleybolun çok önemli olduğu yerler. Kendimi iki ülke arasında bir bağ gibi hissediyorum ve bu nedenle daha önce de söylediğim gibi ayrıcalıklıyım. Güzel bir gün." yorumunu yaptı.Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımının hedeflerine ilişkin de Santarelli, kendisinin antrenör olduğu son iki yazı iyi geçirdiklerini ve çizgilerini korumaları gerektiğini vurgulayarak "Olimpiyat oyunlarından sonra her zaman bir nesil değişimi olur ve 4 yıl sonra ne olacağına dair bir yansıma olur. Olimpiyat döngüsü, bir önceki biter bitmez hemen inşa edilir." ifadelerini kullandı.Görevde bulunoduğu son iki yazı gelişim açısından "olumlu" niteleyen Santarelli, sözlerini şöyle tamamladı:"Türkiye'de voleybola dikkat arttı ve artık voleybol çok önemli bir spor. Alınan sonuçlarla artık daha da önemli hale geldi. Bundan sonra sadece iyi çalışmayı düşünmeliyiz ve gençlerin büyümesine yardımcı olmalıyız. Büyük milli takımlara karşı rekabet edebilmek için doğru adımları atmalı ve her zaman büyük takımların arasında kalmaya çalışmalıyız."