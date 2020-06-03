Medipol Başakşehir, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında 13 Haziran Cumartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; ibfk.com.tr
Medipol Başakşehir, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Haziran 2020 20:53
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında 13 Haziran Cumartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen akşam antrenmanında futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. İdman çift kale maçla sona erdi.

Turuncu-lacivertli takım, hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenmanla devam edecek.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için