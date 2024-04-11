Eski NBA oyuncusu Ben McLemore'un birden fazla cinsel istismar suçuyla tutuklandığı bildirildi.



Portland'dan KGW8'e göre Salı günü tutuklanan McLemore, birinci derece tecavüz, birinci derece yasa dışı cinsel ilişki ve ikinci derece cinsel istismar suçlamalarıyla karşı karşıya.



The Athletic'ten Jason Quick, eski oyuncunun Çarşamba günü Oregon'da mahkemeye çıkarıldığını ve birinci dereceden tecavüz suçlamasıyla 500 bin dolar kefaletle serbest bırakıldığını aktardı.



Quick ayrıca, McLemore'un 20 yıl hapis cezası alabileceğini ifadelerine ekledi.



Sacramento Kings tarafından 2013 NBA Draft'ında seçilen McLemore, NBA kariyeri boyunca Kings, Memphis Grizzlies, Houston Rockets, Los Angeles Lakers ve Portland Trail Blazers'da forma giymişti.



31 yaşındaki eski oyuncu en son NBA'de 2021-22 sezonunda Portland formasıyla yer almıştı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU