New Orleans Pelicans guardı CJ McCollum, Kyrie Irving ve Kevin Durant takaslarının Batı Konferansı'nı daha rekabetçi hale getirdiğini söyledi.



Geçtiğimiz haftaki son takas gününde Irving Dallas Mavericks'e takas edilirken, Durant ise Phoenix Suns'a katılmıştı.



McCollum, bu iki takasın Batı'yı daha da rekabetçi hale getirdiğini ve bunun NBA için iyi bir şey olduğunu şu sözlerle dile getirdi:



"Batı kesinlikle fena oldu. Uzun zamandır böyle olduğunu hatırlamıyorum. Açıkçası, hepimiz takaslara reaksiyon gösteriyoruz, özellikle de takımların sahip oldukları her şeyi ortaya koyarak daha rekabetçi olmaya çalıştıkları süreci başlatan, Batı'da yapılan o büyük takasa (Durant'in Suns'a gidişi). Ama bunlar basketbol ve genel olarak spor için çok iyi bir şey."



New Orleans şu anda 30 galibiyet ve 28 mağlubiyetle Batı'da yedinci sırada yer alıyor.





