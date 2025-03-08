Massanga Matondo: "Bizim için çok önemli bir galibiyetti"

Deplasmanda Trabzonspor'u 2-1 yenen Hatayspor'un 2. golünü atan Massanga Matondo, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Massanga Matondo: 'Bizim için çok önemli bir galibiyetti'
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08 Mart 2025 22:46
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Hatayspor, deplasmanda Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.

Hatayspor'un 2. golünü kaydeden Massanga Matondo, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

"BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR GALİBİYET"

Mücadeleyi değerlendiren Matondo, "Öncelikle tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Bizim için çok önemli bir galibiyet. Galibiyete çok fazla ihtiyacımız vardı. Takımımız ve hepimiz için çok önemli bir galibiyetti." ifadelerini kullandıç 


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