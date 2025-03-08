Massanga Matondo: 'Bizim için çok önemli bir galibiyetti'

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Hatayspor, deplasmanda Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.



Hatayspor'un 2. golünü kaydeden Massanga Matondo, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.



"BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR GALİBİYET"



Mücadeleyi değerlendiren Matondo, "Öncelikle tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Bizim için çok önemli bir galibiyet. Galibiyete çok fazla ihtiyacımız vardı. Takımımız ve hepimiz için çok önemli bir galibiyetti." ifadelerini kullandıç



